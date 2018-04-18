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18апреля
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сегодня, 12:17 0

Амурчанам предлагают украсить баннерами свои дворы ко Дню Победы

Амурчанам предлагают украсить баннерами свои дворы ко Дню Победы
Фото: amurcult.ru

Ко Дню Победы, 9 Мая, министерство культуры и национальной политики Амурской области проводит специальную акцию. На сайте министерства размещены баннеры, которыми можно воспользоваться в праздничный день.

Об акции министерство рассказало в социальных сетях. Плакаты можно скачать с сайта в удобном формате – на выбор амурчан с десяток вариантов. Все баннеры оформлены в едином стиле. Распечатав, их можно использовать для украшения дворов, учреждений и магазинов.

«Эта акция проводится для того, чтобы почтить память, напомнить в очередной раз о Дне Победы. Акция ежегодная. В этом году такие плакаты будут по всей области. Если к нам присоединятся магазины, организации, мы будем очень благодарны. Амурчане отдадут дань уважения людям, которые были на фронте», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в министерстве культуры и национальной политики региона.

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#память #праздники

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