В Благовещенске проведут обследование автомобильного моста через Зею

В Благовещенске собираются провести обследование автомобильного моста через Зею. Сейчас проводится конкурс на определение организации, которая этим займется и в итоге сделает выводы по дальнейшей эксплуатации сооружения и необходимым ремонтным мероприятиям.

Из городского бюджета на предпроектное обследование выделено более 7,5 миллиона рублей. Точная сумма – 7 573 531 рубль в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2020 годы», подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Предстоит проинспектировать мост протяженностью 1 770,6 метра и шириной 11 метров, проверить опоры в русловой части реки, в том числе части, которые находятся под водой, а также определить грузоподъемность пролетных строений и опор.

В частности, подрядчик должен выявить дефекты в конструкциях мостового сооружения, влияющие на безопасность движения, грузоподъемность и долговечность мостового сооружения, построенного в 1981 году. Кроме того, при обследовании собираются определить ремонтопригодность пролетных строений моста, оценить фактическую грузоподъемность мостового сооружения, назначить режим его эксплуатации и разработать рекомендации о необходимых работах и объемах ремонтных мероприятий для разработки проектно-сметной документации (ремонта, капитального ремонта, реконструкции) мостового сооружения.

По результатам предпроектного обследования моста через реку Зею подрядчик должен подготовить научно-технический отчет. В документе будет прописано, в частности, состояние сооружения: мостовое полотно (покрытие, водоотвод, ограждения, тротуары и перила, гидроизоляция, деформационные швы), пролетные строения, опоры и опорные части; результаты контрольных измерений и инструментальных съемок; результаты определения грузоподъемности сооружения; анализ потребительских свойств сооружения по критериям безопасности, грузоподъемности и долговечности и выводы по его дальнейшей эксплуатации и необходимым ремонтным мероприятиям.

Отдельно оговаривается, что при проведении работ по мосту должно быть обеспечено бесперебойное движение транспорта. В случае выявления аварийного технического состояния мостового сооружения или опасных дефектов в его конструкциях заказчик обследования – муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства» – должен узнать об этом в течение 12 часов.

В аукционной документации сказано, что услуга по обследованию должны быть оказана по 31 августа 2018 года. Аукцион будет проведен 7 мая.