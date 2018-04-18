«Музей» местного самоуправления Белогорска ждет посетителей

«Музей» местного самоуправления Белогорска открылся в фойе администрации города. Как рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова, ознакомиться более чем с сотней экспонатов можно до 23 апреля. Ко Дню местного самоуправления, 21 апреля, в администрации организовали Неделю местного самоуправления.

«Предметы, которые когда-то использовали органы власти в своей работе, собраны во всех подразделениях администрации города, – отметила она. – Печатные машинки, первая оргтехника и калькуляторы, счеты и формуляры, книги, медали, устаревшие печати, штампы, вымпелы, телефоны, противогаз, графин для воды, фотографии, книги учета: всего и не перечислишь. Собрали предметы выставки довольно быстро. И сами не ожидали, что в кабинетах сохранились довольно раритетные вещи. Многим уже по 20-30 лет. И у каждой вещи есть своя история. Порой очень даже интересная».

Один из экспонатов находился в кабинете главы Белогорска Станислава Мелюкова. Это военный китель и фуражка, подаренные главе города к 155-летию Белогорска заместителем командующего Восточного военного округа, генерал-лейтенантом Сергеем Соломатиным. На тот момент он являлся командующим 35 Армии.