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18апреля
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сегодня, 11:45 8

В Благовещенске водитель переехал с одной автостоянки на другую, нарушив ПДД

В Благовещенске водитель переехал с одной автостоянки на другую, нарушив ПДД

Благовещенец прислал в редакцию Амур.инфо запись со своего видеорегистратора, на которой запечатлен автохам. Водитель «инфинити» перемещаясь с одной автостоянки магазина на соседнюю, нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

На кадрах видно, как автомобиль выезжает со стоянки возле магазина в районе перекрестка Пионерская – Октябрьская, подрезая при этом машину автора видео, а затем заезжает на соседнюю автостоянку у этого же магазина, проезжая через двойную сплошную линию.

«Умник на "инфинити" с питерскими номерами так торопился переехать со стоянки возле магазина "Авоська" с улицы Пионерской на стоянку к этому же магазину только со стороны улицы Октябрьской, что при выезде не пропустил меня. Он не включил указатель поворота и, как вишенка на торте, пересёк двойную сплошную, опять же без указателя поворота. Наверное, в культурной столице так принято ездить», – высказался автор видеозаписи.

Просмотров всего: 541

#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    бред, обычная ситуация на дорого, по сто раз на дню такое, автор видимо первый день за рулем

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    47 минут назад

    Это месть за подрезание.

  • karlik nos

    karlik nos
    46 минут назад

    жуть...это первое , что то стоящее, что попало в объектив за все время его пребывания за рулём )))

  • Баргузинский соболь

    Баргузинский соболь
    38 минут назад



    На кадрах видно, как автомобиль выезжает со стоянки возле магазина в районе перекрестка Пионерская – Октябрьская, подрезая при этом машину автора видео



    ну он же на стоянке остановился

    взял бы "автор" видео

    и чем трусливо донос крапать

    поговорил бы с ним по душам

  • тт

    тт
    28 минут назад

    А зачем по душам говорить? Пусть штрафует государство от души. Ибо нефиг.

  • vertex

    vertex
    13 минут назад

    http://www.urod.ru/news/87598/

  • gbsdex

    gbsdex
    11 минут назад

    номера питерские Понторезы наши. В Санкт-Петербурге Водители вежливее.

  • gbsdex

    gbsdex
    11 минут назад

    номера питерские Понторезы наши. В Санкт-Петербурге Водители вежливее.

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