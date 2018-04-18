В Благовещенске водитель переехал с одной автостоянки на другую, нарушив ПДД

Благовещенец прислал в редакцию Амур.инфо запись со своего видеорегистратора, на которой запечатлен автохам. Водитель «инфинити» перемещаясь с одной автостоянки магазина на соседнюю, нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

На кадрах видно, как автомобиль выезжает со стоянки возле магазина в районе перекрестка Пионерская – Октябрьская, подрезая при этом машину автора видео, а затем заезжает на соседнюю автостоянку у этого же магазина, проезжая через двойную сплошную линию.

«Умник на "инфинити" с питерскими номерами так торопился переехать со стоянки возле магазина "Авоська" с улицы Пионерской на стоянку к этому же магазину только со стороны улицы Октябрьской, что при выезде не пропустил меня. Он не включил указатель поворота и, как вишенка на торте, пересёк двойную сплошную, опять же без указателя поворота. Наверное, в культурной столице так принято ездить», – высказался автор видеозаписи.