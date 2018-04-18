Продолжается прием заявок на участие в «АмурЭкспоФоруме-2018»

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» в этом году пройдёт с 18 по 20 мая. Площадкой для ее проведения, станет Общественно-культурный центр. Главная тема приурочена к проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества, а также 30-летию начала туристических обменов между Благовещенском и Хэйхэ.

С 2016 года «АмурЭкспорФорум» проходит в рамках Российско-Китайской выставки приграничных городов, что предполагает совместное его проведение с Международной торгово-экономической ярмаркой в городе Хэйхэ. В этом году Выставка приграничных городов открывается в Благовещенске, а Международная торгово-экономическая ярмарка в городе Хэйхэ пройдёт 22-24 мая.

Ежегодно свою продукцию в рамках здесь представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян и других китайских регионов. В этом году запланирована насыщенная деловая программа выставки: форумы, семинары, В2В встречи и другие мероприятия. Определены пять основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо.

Потенциальные участники выставки могут также высказать предложения по формированию экспозиционной и деловой частей Выставки. Предложения принимаются министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области до 4 апреля по адресу электронной почты nikolsky@vst.amurobl.ru и телефону (4162) 22-44-15 (отдел внешнеэкономических и межрегиональных связей).

Подавать заявки на участие в «АмурЭкспоФорум-2018» компании могут до 20 апреля. Форма размещена на официальном сайте www.expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. Тел./факс (4162) 222-742. Стоимость участия для экспонентов осталась на уровне 2017 года.

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются правительство Амурской области и администрация Благовещенска, оператор – компания «Игра». В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран.

В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял первое место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии RussianEventAwards, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.