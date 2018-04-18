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Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: работа мэрии с управляющими компаниями и собственниками жилья

Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: работа мэрии с управляющими компаниями и собственниками жилья

18 апреля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о работе благовещенской мэрии и управления ЖКХ с управляющими компаниями и собственниками жилья. В программе примут участие начальник отдела муниципального жилищного контроля управления ЖКХ Елена Зайцева, первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов и начальник жилищного отдела управления ЖКХ Галина Полякова.

Ведущие эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до0 9:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции можно смотреть в инстаграм-аккаунте «Эха Москвы в Благовещенске».

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