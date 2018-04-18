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18апреля
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На «АмурЭкспоФоруме» покажут усовершенствованный таёжный вездеход и автобус повышенной комфортности

На «АмурЭкспоФоруме» покажут усовершенствованный таёжный вездеход и автобус повышенной комфортности

С 18 по 20 мая в Благовещенске пройдёт Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2018». Организаторы приняли более 90 заявок, еще почти 40 находится в разработке. Задача выставки – показать новинки автопрома, строительных материалов, пищевой промышленности, сельского хозяйства и других сфер.

Выставка пройдёт на территории Общественно-культурного центра Благовещенска – на открытой площадке и на всех трёх этажах здания. Общая выставочная площадь – 6 000 квадратных метров. Будет работать пять основных площадок – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо.

В числе интересных экспонатов – автомобили известных российских производителей. Планируется доставить из Челябинской области вахтовый автобус, самосвал и таёжный вездеход, который имеет более совершенные технические характеристики по сравнению с тем, что был представлен в прошлом году.

На автомобильной площадке выставят 1,5-этажный туристический автобус зарубежного производства. Салон высотой более 2 метров оснащён кондиционерами, холодильником, телевизорами и другими средствами, повышающими уровень комфорта. В автобусе – 53 места, имеется большое багажное отделение. Участник выставки планирует наладить поставки в регион, в том числе и для туристических фирм Благовещенска, перевозящих гостей из Китая, где такой уровень давно считается нормой.

Одна из компаний выстроит на открытой площадке дом в разрезе, чтобы продемонстрировать новые стройматериалы и показать их преимущества.

Один из коммерческих банков предложит всем желающим виртуальные экскурсии по квартирам, которые можно приобрести в ипотеку. Посмотреть планировку в 3D-формате можно через специальные очки. Жильё – реальное.

Также свои новинки представят китайские компании, идёт согласование видов товаров и услуг.

Ежегодно на «АмурЭкспоФоруме-2018» свою продукцию представляют около 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян (КНР).

Партнёрская Международная торгово-экономическая ярмарка в городе Хэйхэ запланирована на 22-24 мая. На обеих выставках планируется насыщенная деловая и культурная программы. Ежегодно свою продукцию на «АмурЭкспоФоруме» представляют более 130 российских и китайских компаний. Средняя посещаемость выставки – 10 тысяч человек.

Заявки на участие в «АмурЭкспоФоруме-2018» принимаются до 20 апреля. Форма размещена на официальном сайте www.expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов amurexpoforum@mail.ru, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. Тел./факс (4162) 222-742, 38-03-32. Стоимость участия осталась на уровне 2017 года.

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#Дальний Восток #Китай #производство #технологии

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