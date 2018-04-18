Приамурье получит 14 миллионов рублей на информатизацию медицины

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Два миллиарда рублей дополнительно выделило регионам правительство России на информатизацию медицины. Восьми регионам ДФО, в числе которых есть и Приамурье, предназначено 175 миллионов. Деньги выделят из Резервного фонда.

«Эти межбюджетные трансферты поступят в 75 регионов в соответствии с теми заявками, которые есть. Работа ведется в рамках приоритета по электронному здравоохранению. Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот. Это и шаг по повышению качества медицинских услуг, и просто удобнее для большого количества людей», – сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

На Дальнем Востоке Республике Саха (Якутия) выделят 30 миллионов рублей, Камчатскому краю – 27 миллионов, Приморью – 52 миллиона, Хабаровскому краю – 24 миллиона. По 14 миллионов рублей получат Амурская и Магаданская области, 6 миллионов – Еврейская автономная область, 8 миллионов – Чукотка, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

По словам Дмитрия Медведева, сведения по медицинской помощи будут храниться не только в региональной системе, они будут синхронизированы с Единой государственной системой в сфере здравоохранения для предоставления электронных услуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг. Премьер-министр отметил важность такого подхода, если «речь идет, например, об оказании медицинских услуг, лечении, проведении высокотехнологичных медицинских действий не только в том регионе, где живет человек, но и в других местах».

«Не нужно будет везти с собой копии истории болезни – документы будут уже в базе. Соответственно, медицинские организации – при согласии пациента, хочу на это обратить внимание, потому что эта информация чувствительная, она касается здоровья, – смогут обменяться электронными медицинскими картами. Кроме того, в информационных системах будет перечень медицинских услуг, которые оказаны пациенту. Это позволит лучше контролировать, как и на что тратятся средства, которые направляются на поддержку здравоохранения», – пояснил председатель правительства России.

Поможет информатизация справиться и с проблемой очередей, записаться к врачу любой желающий сможет дистанционно.

«В конечном счете, это все должно помочь избавить наше здравоохранение от избыточных бумажек. Конечно, потребуется время, чтобы выстроить и отладить эту систему по стране. Ситуация в нашем государстве разная, цифровое неравенство, разрыв между регионами, существует. Но в конечном счете мы должны прийти к ситуации, когда в любой точке нашей страны такого рода услуги в электронной форме будут оказываться любому гражданину нашего государства», – подчеркнул Дмитрий Медведев.