Молодые амурчане поучатся быть мэрами, строить свой город и становиться лидерами

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20 и 21 апреля на базе АмГУ пройдет региональный этап всероссийского образовательного проекта «Тренинг-марафон». Участники – молодые люди от 16 до 30 лет – смогут принять участие в различных тренингах. В частности, примерить на себя роль мэра, построить свой город и научиться быть лидерами.

«Идея какая: участники – молодежь от 16 до 30 лет, тренеры – до 40 лет. То есть молодые учат молодых. Кроме того, сейчас с развитием молодежной политики мы говорим, что мало быть только специалистом. Наш мир требует мобильности, ораторских и лидерских качеств, умение ставить и достигать цели – это называется надпрофессиональные дополнительные компетенции или, как модно говорить, – soft skills. И тренинг-марафон – это всероссийский марафон, как день единых действий: то есть в одни и те же даты те, кто присоединился к проекту, проходят несколько дней различные тренинги. Это будет именно марафон с большим погружением, потому что невозможно за час научиться быть лидером, к примеру. У нас тренинги будут длиться 4 часа в день минимум. Некоторые тренинги будут длиться два дня», – рассказала Юлия Полица, руководитель регионального проекта «Тренинг-марафон».

Участникам предстоит выбрать, на каком из тренингов они хотят побывать, всего их будет 11. Это в том числе деловая игра «Учимся управлять экономикой региона», где молодые люди смогут побыть мэрами, интерактивная лекция «Препятствия и трамплины на пути развития фотографа», «Как стать лидером, или Как быть лучшим во всем», «Рождение креатива», отдельные тренинги для школьников и другие.

В общей сложности 12 молодых тренеров и экспертов проведут тренинги на такие тематики: тимбилдинг, профориентация, бизнес-отношения, фотография, видеосъёмка и видеомонтаж, личные отношения, продажи, креативное мышление, лидерство. «Тренинг-марафон» – это проект Российского союза молодежи, целью которого является воспитание целеустремленной личности, которая сможет успешно действовать в современном мире, говорят организаторы. Организаторами мероприятия в Приамурье являются министерство образования и науки Амурской области, областная общественная организация «Амурский союз молодежи» и Амурский госуниверситет, на базе которого и будут проходить лекции.

Первый «Тренинг-марафон» впервые в регионе прошёл в ноябре 2017 года и объединил более 300 школьников, студентов и представителей рабочей молодежи из Благовещенска, Свободного, Белогорска, Серышевского и Тамбовского районов. К участию в грядущем марафоне уже заявилось более 200 молодых амурчан со всей области. Прием заявок продолжится до 19 апреля. Организаторы готовы предоставить иногородним участникам общежитие. Участие в проекте бесплатное.