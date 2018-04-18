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18апреля
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сегодня, 10:33 2

Генпрокуратура настаивает на усилении надзора за космодромом Восточный

Генпрокуратура настаивает на усилении надзора за космодромом Восточный
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Генпрокуратура РФ направила в российское правительство предложения по усилению надзора за космодромом Восточный. Связано это с началом новой стройки, говорится в ежегодном докладе генпрокурора Совету Федерации.

«Учитывая начало строительства второй очереди космодрома Восточный, в целях недопущения причин и условий, способствующих совершению новых преступлений и правонарушений, Генеральная прокуратура РФ в 2017 году в правительство РФ направила предложения по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности», – цитирует документ РИА Новости.

По данным генпрокурора, в 2017 году на строительстве космодрома было выявлено более 8,5 тысячи нарушений, внесено свыше 250 представлений. По требованию прокуроров более 150 должностных лиц были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

В суд направили 37 уголовных дел о преступлениях, совершенных при возведении инфраструктуры космодрома.

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#закон #космодром

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Комментарии
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  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    2 часа назад

    ...чтобы федеральные миллионы утекали не куда попало и кому попало, а московским олигархам)))

  • 123.rewq

    123.rewq
    59 минут назад

    ARCHITECTOR1100

    ...чтобы федеральные миллионы утекали не куда попало и кому попало, а московским олигархам)))



    а мож генпрокурорские о себе озаботились?

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