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18апреля
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сегодня, 10:12 0

Очевидцы: возле аэропорта Благовещенска пьяный водитель опрокинул грузовик

Очевидцы: возле аэропорта Благовещенска пьяный водитель опрокинул грузовик
Кадр: instagram.com/dtpgram_blg

В социальных сетях сообщили о ДТП, произошедшем возле аэропорта Благовещенска. Опрокинулся небольшой грузовик.

По информации очевидцев, авария случилась вечером 17 апреля, водитель был нетрезв. «Когда ему подошли помочь, он вылез из машины сам и с бутылкой пива», – пишут в соцсетях.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что ДТП с пострадавшими 17 апреля возле благовещенского аэропорта не было.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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