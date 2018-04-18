Очевидцы: возле аэропорта Благовещенска пьяный водитель опрокинул грузовик

Кадр: instagram.com/dtpgram_blg

В социальных сетях сообщили о ДТП, произошедшем возле аэропорта Благовещенска. Опрокинулся небольшой грузовик.

По информации очевидцев, авария случилась вечером 17 апреля, водитель был нетрезв. «Когда ему подошли помочь, он вылез из машины сам и с бутылкой пива», – пишут в соцсетях.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что ДТП с пострадавшими 17 апреля возле благовещенского аэропорта не было.