Рауль Кастро уходит с поста президента Кубы: обзор прессы

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Как повлияют новые санкции на жизнь россиян; должен ли водитель останавливаться по каждому требованию полицейского; где живет настоящий – 122-летний – долгожитель Земли. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Из «Российской газеты» я узнал о том, что на Кубе наметились политические перемены: Рауль Кастро уходит с поста президента, а его место займет относительно молодой по кубинским меркам – всего-то 58 лет – чиновник Мигель Марио Диас-Каннель Бермудес. Однако неверно полагать, что эпоха братьев Кастро заканчивается. Как пишет главная газета страны, Рауль Кастро останется главой кубинской компартии, а эта должность значительно влиятельнее, чем пост президента.

Еще из интересных материалов я бы назвал публикацию рассекреченных документов ОГПУ и заметку о том, что АвтоВАЗ представил уникальный внедорожник. В числе уникальностей – защитные накладки на арках и бамперах. С удивлением узнал, что у автовазовской машины есть бамперы.

Напишут же такое

В «АиФ» наибольшего внимания заслуживает подборка материалов, в которой анализируется, как повлияет на нашу жизнь новая волна санкций и за чей счет будут спасать олигархов. За чей счет будут спасать, понятно и без газеты, а вот по поводу влияния санкций на нашу жизнь мнения разделились. Одни политологи и экономисты утверждают, что у нас вполне хватает своего продовольствия и лекарств, другие говорят, что дело и не в продуктах, а в технологиях. Но все вместе оптимистично заявляют, что время покажет.

Не пропусти

В «Моей Мадонне» вы явно не пропустите материалы под заголовками «Дура набитая» и «Ушел молча» – глубинно они взаимосвязаны, хотя у них разные авторы – читательницы газеты, жалующиеся на свою судьбу. В чем их взаимосвязь, разберитесь сами, а я остановлюсь на публикации «Достучаться до небес», в которой рассказывается о том, как живется в Стойбе женщине-инвалиду, имеющей на руках маленького ребенка. А плохо живется: пол провалился, оконные рамы сгнили, на всю квартиру – одна розетка. Все беды перечислять не буду, прочтите сами материал Анны Азановой.

И еще не пропустите публикацию этого же автора, посвященную талантливой пианистке-вундеркинду Вере Башняк, имя которой 10-12 лет назад не сходило со страниц СМИ. И здесь подробности опускаю. Но вы обязательно найдите этот материал.

Полный абзац

На очереди – «Комсомольская правда». Здесь разоблачаются 5 самых главных мифов о прекрасной половине человечества. Вполне аргументированно говорится о том, что самые большие болтуны – не женщины, а мужчины. Они же – женщины (вот уж совершеннейшее открытие для меня!) – и лучшие водители. Они – женщины – вообще умнее нас, мужиков! Единственное, что порадовало, так это то, что на холеных руках женщин бактерий больше чем на наших натруженных руках. А ведь мы их еще и целуем.

На посошок

Завершим обзор этой же газетой. Не могу не назвать материал о том, нужно ли останавливаться по каждому требованию человека в полицейской форме. Оказывается, не нужно. Если вас пытаются остановить на глухой лесной дороге, то лучше сразу приготовить к стрельбе спрятанный под сиденьем автомат. На худой конец, надо заблокировать двери и позвонить по номеру 112. Хотя… Что вас понесло на глухую дорогу?

А еще прочтите о том, что Книга рекордов Гиннесса врет, и самый старейший житель Земли живет не в Японии (112-летний Масадзо Нонака), а в России, в Ингушетии. Это 122-летний Аппаз Илиев. Пишут, что никогда не пил и не курил. А это значит, что нам до таких лет дожить – уже не светит.