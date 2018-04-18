В Приамурье борются с 16 природными пожарами

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За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 22 природных пожара. Шесть из них на площади 4 576 гектаров ликвидированы. Действующими остаются 16 возгораний, три из которых локализованы в Шимановском, Сковородинском и Свободненском районах на общей площади 2 262 гектара.

По три пожара действуют в Зейском и Шимановском районах, по два – в Ромненском, Архаринском, Шимановском, Мазановском, Магдагачинском районах.

На тушении пожаров задействовано 756 человек. Это 40 человек парашютно-пожарной службы, 64 человека десантно-пожарной службы, 87 человек федерального резерва Авиалесоохраны, пять летчиков-наблюдателей, 251 человек из лесной охраны, 139 человек государственной противопожарной службы, 40 человек службы спасения. Также в тушении помогают 58 человек арендаторов, 42 человека привлеченного населения и 30 человек амурского спасательного центра Хабаровска. Задействовано 119 единиц техники, в том числе пять воздушных судов (два вертолета и три самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.