Появились видео с места убийства в Благовещенске

В социальных сетях опубликовали два видео. Утверждается, что они сделаны в Благовещенске, а на кадрах запечатлены мужчина, тело которого впоследствии нашли возле автобусной остановки, и его убийца.

О трагическом происшествии стало известно 17 апреля. Накануне жительница Благовещенска сообщила ИА «Амур.инфо», что на Северной – Артиллерийской автобусная остановка залита кровью. Как оказалось, это связано с произошедшим здесь убийством.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

По информации СУ СКР по Амурской области, тело было обнаружено около полуночи с 15 на 16 апреля, в районе дома 256 на улице Северной. Погибший мужчина – 1968 года рождения. На теле имелись признаки насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас ведется расследование.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Что касается видео в социальных сетях, то в ведомстве не комментируют их подлинность. «Мы категорически против распространения подобной информации, потому что это влияет на ход расследования», – отметили в СУ СКР по Амурской области.