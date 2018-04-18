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18апреля
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сегодня, 09:23 0

Лайнерам American Airlines разрешили летать над Россией до осени

Лайнерам American Airlines разрешили летать над Россией до осени
Фото: tvzvezda.ru

Российские власти продлили разрешение на пролеты авиалайнеров США над территорией страны, сообщили журналистам в госдепартаменте. Американские самолеты смогут летать в Пекин над территорией России до 28 октября 2018 года.

«Министерство транспорта (России) проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года», – цитирует представителя ведомства «РИА Новости».

Уточняется, что несколько американских авиакомпаний уже подтвердили, что они получили разрешения на эти пролеты. В будущем американская сторона намерена продолжить обсуждения «по этому и другим вопросам гражданской авиации», отмечается в сообщении.

По словам официального официального представителя госдепартамента США, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.

«У нас десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения с Россией, в том числе и на пролетах американских авиакомпаний», – отметил собеседник журналистов.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что действие нынешнего соглашения заканчивалось в среду, 18 апреля.

6 апреля США ввели санкции против 24 россиян и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине». После этого стало известно о подготовке новых ограничительных мер, которые Трамп распорядился отложить.

После этого на рассмотрение в Госдуму был внесен ответный законопроект. Документ предусматривает 16 возможных мер, которые будут вводиться правительством по решению президента, пишут «Известия».

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#политика #США #транспорт

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