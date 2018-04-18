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Тепло и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 18 апреля

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 18 апреля
Фото: LookW.ru

В Амурской области 18 апреля установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 12 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит 12…17 градусов тепла, на севере области будет 11…16 градусов выше нуля, местами – около плюс 5.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Термометры покажут плюс 14…16 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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