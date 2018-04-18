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В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пешехода

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пешехода
Фото: sibkray.ru

В Благовещенске разыскивают автомобилиста, который сбил пешехода и уехал с места происшествия. ДТП произошло во вторник. 17 апреля, около 22:20, на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября и Магистральной.

Как сообщает ГИБДД, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (это мог быть Toyota Funcargo, Nissan Cube или Mazda Demio желтого цвета) совершил наезд на пешехода 2000 года рождения. Он переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда машины человек получил травмы. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. Любую информацию об указанном происшествии просят сообщать в группу розыска отдельного батальона дорожно-патрульной службы по телефонам в Благовещенске: (4126) 59-46-86, +7-962-285-82-40 или в дежурную часть по номеру: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо – проявите гражданскую ответственность: окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – говорят автоинспекторы.

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#ДТП #закон

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  • Трытата

    Трытата
    18 минут назад

    гавнюк

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