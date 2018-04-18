В Благовещенске легковушка влетела под микроавтобус

Утром 18 апреля в Благовещенске произошло серьезное ДТП. Его участниками стали легковой автомобиль и микроавтобус. Судя по фото с места происшествия, капот легковушки полностью скрылся под микроавтобусом.

По словам очевидца, авария случилась на улице Зейской, на участке между Трудовой и Кузнечной. Люди в ней не пострадали.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт ДТП и сообщили, что его участниками стали Toyota Camry и «Газель». Другая официальная информация о происшествии появится позже.