Благовещенские велосипедисты выйдут на массовую уборку велодорожки

Велоклубы Благовещенска проведут субботник по уборке велодорожки вдоль Новотроицкого шоссе. Принять участие в массовой уборке приглашают всех желающих. Спортивный субботник запланирован на 21 апреля и начнется в 10:00.

«Активисты из велоклубов города сообщили нам о намерении провести в рамках акции "Чистый город" субботник, — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека. — На субботник приглашают не только велосипедистов, но и бегунов, лыжников и всех неравнодушных горожан. Мы, конечно же, поддерживаем такие инициативы и совместно с ГСТК поможем спортсменам инвентарем и организуем вывоз собранного мусора».

Инициативная группа рекомендует всем желающим принять участие в субботнике одеться в рабочую одежду, взять с собой воду и перекус.

Кроме того, организаторы сообщают что, придя на субботник, все желающие смогут поучаствовать в фотоакции, проводимой администрацией города. Для этого необходимо сделать фотографию во время уборки территории и выложить ее в соцсеть Instagram, указав хэштег #ЧистыйГородБЛГ, а также один или несколько хэштегов номинаций: #МассовыйСубботник, #БольшеЧемУборка, #КреативныйСубботник.

Победителей определят на итоговом заседании штаба по проведению акции «Чистый город», которое пройдет в начале мая.