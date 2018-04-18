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18апреля
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сегодня, 08:04 1

Амурчане смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне

Амурчане смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне

В преддверии Дня Победы амурчанам предложат проверить знания о Великой Отечественной войне. Масштабная международная акция состоится 21 апреля и охватит все регионы России и около 40 других стран.

С 2015 года Молодежным парламентом при Государственной думе реализуется федеральный проект «Каждый день горжусь Россией», в рамках которого уже проведены пять исторических тестирований. В Амурской области проект осуществляется молодежным парламентом региона при поддержке законодательного собрания области.

Тест, как и годом ранее, можно будет пройти на специальных площадках и в интернете на сайте кдгр.рф. Онлайн-форму можно будет заполнить в течение дня 21 апреля.

За 30 минут участникам предстоит ответить на 30 вопросов из истории Великой Отечественной войны.

В Амурской области акция пройдет в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Зейском, Ивановском, Мазановском, Михайловском, Свободненском, Селемджинском, Сковородинском, Тамбовском и Тындинском районах, а также в Белогорске, Зее, Свободном, Райчихинске, Тынде.

В Благовещенске площадку предоставит Дальневосточный аграрный университет. Начало в 11:00, регистрация участников стартует с 10:30 в главном корпусе на первом этаже.

Полный список площадок в Приамурье приведен по ссылке. Итоги подведут ко Дню Победы.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    42 минуты назад

    надо администрации послать проверить знания

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