Амурские военнослужащие обучаются по новой программе боевой подготовки

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае стартовал второй этап комплексной контрольной проверки за зимний период обучения. Подразделения, укомплектованные военнослужащими по контракту, оцениваются по результатам обучения по новой программе подготовки войск НИР «Колесо».

К проверке привлечены все военнослужащие и подразделения объединения. В первую очередь проверяются дисциплины боевой подготовки и мобилизационной готовности. Оценивается как каждый отдельный военнослужащий, так и соединения и воинские части в целом. В ходе проверки определятся подразделения, претендующие на право именоваться «ударными».

Программа боевой подготовки войск была доработана в ноябре 2017 года перед началом нового учебного года. Новая программа на основе НИР «Колесо» построена на модульном курсе подготовки только для подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту.

Особенность программы заключается в поочередной отработке подразделениями от отделения до батальона одного вида боевых действий в рамках модуля, только после отработки всех задач одного модуля осуществляется переход на следующий модуль.

При этом командирам предоставляется право самим определять очередность модулей, что позволяет исключить шаблонность в обучении личного состава и вести целенаправленную подготовку подразделений к ведению боевых действий в различных условиях по тактическим задачам, сообщает пресс-служба ВВО.