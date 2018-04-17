Юные благовещенцы читали стихи амурских авторов

Стихи про Зею, Амур и Благовещенск 17 апреля читали дети в библиотеке имени Чехова в Благовещенске. В городе стартовал конкурс юных чтецов «Амурская классика». Он продлится два дня, за победу будут бороться 30 человек из разных школ областного центра.

Эрику Хрущёву всего 7 лет, он самый юный участник этого конкурса, однако стихи читает бойко. Как говорит сам мальчик, это потому что учить было легко.

«Я со школы прихожу, никого дома нет, я сам читаю, учу. Родители проверяют меня, и там есть знакомые мне слова, поэтому рассказывать стих легко», – поделился участник конкурса чтецов «Амурская классика» Эрик Хрущёв.

Знакомые слова – это Амур, Зея и родной Благовещенск. Обязательное условие на «Амурской классике» – стихи и проза амурских авторов. Поэтому звучат произведения Бориса Машука, Игоря Игнатенко, Людмилы Мещеряковой и других.

Оценивает юных чтецов жюри, в состав которого вошли журналист и финалист российского чемпионата чтецов «Открой рот» Алексей Воскобойников, бард Александр Бобошко, режиссёр Городского дома культуры Сергей Малков и другие. Победителя предстоит выбрать из 30 участников.

«Я рассказывала в основном перед мамой стихи, а иногда самой себе. Главное – повторять. Я должна была передать, как если бы я была писательницей», – отметила участница конкурса чтецов «Амурская классика» Полина Киселёва.

Задача этого краеведческого конкурса чтецов – научить видеть поэзию на казалось бы обычных улицах и в лицах знакомых людей.

«Я недавно вычитала термин "символическое присвоение пространства" – когда читаешь про что-то, и это становится твоим. Улицы, по которым ты ходишь, деревья – все твоим становится», – сказала заместитель директора муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска Марина Ветрова.

По итогам конкурса определят по три победителя в номинациях «Лучший исполнитель стихов» и «Лучший исполнитель прозы». Награждение участников пройдет через месяц – 23 мая на закрытии ежегодного издательско-писательского форума «Столичные издания: 21-й век».