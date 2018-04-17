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17апреля
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Вознесенское кладбище завалили деревьями и мусором

Вознесенское кладбище завалили деревьями и мусором

Жительница Благовещенска пришла проведать могилу близкого человека на Вознесенском кладбище на улице Мухина и ужаснулась тому, что увидела. Горожанка рассказала журналистам, что на старинном кладбище всюду валяются засохшие и поваленные деревья, груды листьев и мусора. При этом убирать свалку никто не спешит.

Благовещенка Екатерина Львова накануне Радоницы пришла проведать могилу прадеда – ветерана финской и гражданской войн – и увидела заваленное мусором кладбище. По мнению женщины, здесь не наводили порядок как минимум год. На кладбище много сухостоя, из некоторых могил давно растут деревья. Все это может послужить хорошим материалом для возгорания, говорит горожанка, что и произошло накануне.

«Либо пал пущен, либо пожар от того, что сухостоя много здесь. Вот убирались за могилами, пень трухлявый лежит, вокруг листья. Все горело. Все, что осталось у нас из воды, всем вот этим потушили, своими силами», – рассказала благовещенка.

Хоронить людей на Вознесенском кладбище начали в начале 60-х годов 19 века – практически с начала основания Благовещенска. Тогда это была окраина города. В 1995 году кладбище официально закрыли. Многие захоронения давно заброшены, видно, что могилы никто не навещает. Но есть могилы, на которые регулярно наведываются люди. Они пытаются своими силами убрать мусор, но результат не всегда положительный.

«Люди все сами собирают, привозят с собой мешки. Пытаются хоть как-то прибраться, чтобы эти листья не разлетались, запихивают их в какие-то пакеты, мешки и так далее. И это лежит из года в год, я за последние 2-3 года это вижу абсолютно всегда», – поделилась Екатерина Львова.

По закону, обязанность по содержанию могил и памятников возлагается на самих граждан, чьи родственники похоронены на кладбище. А за порядком на самой территории должен следить муниципалитет. В Благовещенске это муниципальное предприятие ГСТК. Его руководство пояснило по телефону, что в ближайшее время совместно с администрацией города проблему решат, к уборке привлекут волонтеров.

Между тем накануне Радоницы в областном министерстве ЖКХ сообщили, что работы по уборке мест захоронений ежедневно контролируют специалисты ведомства. На кладбища завезли песок для личных нужд граждан, провели подсыпку, обрезали и облагородили деревья, установили мусорные контейнеры.

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#жизнь #ЖКХ #память

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