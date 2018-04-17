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17апреля
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Благовещенские школьники вступили в борьбу по чтению вслух

Благовещенские школьники вступили в борьбу по чтению вслух

В Благовещенске стартовал чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». Его участники – школьники от 14 до 17 лет. По правилам чемпионата, участники читают вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг.

Жюри, в состав которого входят педагоги и сотрудники школьных библиотек, оценивает технику и артистизм. В Благовещенске чемпионат проходит второй раз.

«Я всегда очень любила читать, и с самого детства мне прививали любовь к книгам. И поэтому сейчас я просто продолжаю двигаться в этом направлении. Я бы хотела озвучивать фильмы или видеоигры», – поделилась ученица 10 класса Алиса Юманова.

«Литература мне очень легко дается, и многие люди мне говорят, что у меня талант к прочтению прозы или стихов. Поэтому я участвую в подобных конкурсах», – отметил ученик 7 класса Михаил Гончарук.

Организаторы чемпионата стараются не использовать отрывки из книг школьной программы, предлагая участникам незнакомые ранее произведения русской и зарубежной прозы и поэзии.

«Удивительно то, что с таким восторгом они шли, потому что самое интересное, что можно участвовать с 14 лет. И хотели дети, которые гораздо меньше, но я думаю, что в будущем все будет», – сказала учитель русского языка и литературы Анна Лененко.

Победителя на уровне региона определят 29 апреля в ОКЦ. Финалисты будут читать стихотворения Андрея Вознесенского. В мае этого года ему исполнилось бы 85 лет.

В этом году финал чемпионата состоится в июле в Москве. Победитель получит приз в размере 300 000 рублей и звание чемпиона России по чтению вслух.

В прошлом году чемпионат собрал более 8 000 участников из 20 городов. Победителем стала старшеклассница из Нижнего Новгорода.

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#конкурсы #школа

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