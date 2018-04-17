Амурские суды набирают судей и ищут присяжных

Приамурью нужны новые судьи – 22 вакантных места есть в областном, городских, районных и мировых судах. Об этом говорили 17 апреля на конференции судей Амурской области. Там же обсуждали работу судов присяжных.

Конференция судей проходила в Амурском областном театре драмы. На неё съехались около трехсот служителей фемиды со всего региона. На мероприятии вручили удостоверения судей новым сотрудникам, а также благодарственные письма опытным специалистам. Обсудить настоящее и будущее профессии пригласили и ветеранов.

«Я скажу честно, когда ушла в отставку, еще долго приговоры писала во сне. Это вот настолько втягиваешься в эту работу. Её очень не хватает мне до сих пор. Вы знаете, рассматривала одно дело по убийству, он сидел в колонии, из колонии кому-то передал, и меня охраняли даже одно время, он грозил расправой. Но потом отсидел, пришел и еще спасибо сказал», – поделилась председатель совета ветеранов судей Амурской области Нина Клиновая.

Также на конференции обсудили работу судов присяжных. Они должны появиться во всех судах первой инстанции с 1 июня. Специалисты говорят, что условия для этого есть, главная трудность – найти людей.

Что касается судей, ими чаще всего становятся работники судов, а также адвокаты и прокуроры. Занять кресло судьи для них наивысшее достижение в карьере.

«Были ситуации, когда к нам привозили по сто китайцев за раз, и нужно было организовать свою работу, и нужно рассмотреть их всех в достаточно жесткие, сокращенные сроки. А их такое количество. Они все не понимают по-русски. Со временем приходит умение не показывать свое сопереживание, потому что судья должен сохранять беспристрастность ко всем сторонам», – сказал судья областного суда, председатель квалификационной коллегии судей Амурской области Вадим Никитин.

«Помимо подсудимых, есть еще и другие стороны, в том числе и потерпевшие. И как правило, личные чувства должны отходить на второй план. В первую очередь – закон и право. Как правило, стараюсь не принимать поспешных решений, выводов, либо откладываю судебные заседания, запрашиваю какие-то дополнительные доказательства. потом принимаю окончательное решение. И в своем выборе я практически всегда убежден», – рассказал мировой судья свободненского городского судебного участка № 1 Роман Потапов.

На сегодняшний день большую часть судейских кресел в Приамурье занимают женщины. Из 262 человек мужчин чуть больше 100. В области действует 22 городских и районных суда, три военных. Работают полсотни участков мировых судей.