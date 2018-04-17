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17апреля
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сегодня, 19:33 2

Благовещенка пожаловалась на залитую кровью остановку

В редакцию Амур.инфо обратилась возмущенная жительница Благовещенска. Она рассказала, что уже несколько дней горожане приходят на автобусную остановку со следами крови. Со слов женщины, два дня назад там произошло убийство. И до сих пор кровь никто не убрал.

«Местные жители возмущены состоянием остановки на Северной – Артиллерийской. Позапрошлой ночью там убили человека, и до сих пор все стены, сиденье и земля залиты кровью. Я не знаю подробностей, что именно там случилось, но, судя по остановке, что-то ужасное», – высказалась горожанка.

В амурском следственном управлении подтвердили, что возле остановки действительно было найдено тело мужчины. Предположительно, это лицо без определенного места жительства. Его личность установлена, но подробности не разглашаются в интересах следствия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В управлении также сообщили, что не знают, в чьи обязанности входит уборка места преступления. Но такой информацией обладают в администрации города. В мэрии, в свою очередь, ответили, что в подобных ситуациях необходимо установить, в чьей зоне ответственности находится территория.

«Если кто-то видит подобное, то нужно позвонить на горячую линию ЕДДС по вопросам ЖКХ по телефону 59-28-26. А уже в ЕДДС определят, кто ответственен за территорию – управляющая компания, частное лицо или ГСТК. В данном случае за эту остановку отвечает ГСТК, им уже сообщили о случившемся, они произведут уборку», – прокомментировали в управлении ЖКХ города.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 минуты назад

    Она рассказала, что уже несколько дней горожане приходят на автобусную остановку со следами крови.

    Горожане - вампиры.

  • full

    full
    1 минута назад

    Она рассказала, что уже несколько дней горожане приходят на автобусную остановку со следами крови. Со слов женщины, два дня назад там произошло убийство. - Привлеките гражданку за ложные показания. Ну или снова увольте новостного редактора.

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