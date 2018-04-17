Благовещенцы устремились на кладбища в Радоницу (фото)
На благовещенских кладбищах 17 апреля было многолюдно. Люди в Радоницу отправились к местам захоронений, чтобы почтить память умерших близких. Автобусы, которые мэрия города специально выделила на родительские дни, были переполнены.
По Новотроицкому шоссе растянулась вереница машин, регулировать движение помогали сотрудники ГИБДД. Православный праздник – Радоницу – отмечают на девятый день после Пасхи.
«Я молитвы стала читать, когда сама стала в церковь ходить. А в церковь стала ходить, когда потеряла дочь. Потому что им там без молитв плохо», – сказала благовещенка Мария.
Большой наплыв людей был на кладбищах все выходные. Многих 17 апреля специально отпустили с работы.
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