Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:27 3

Благовещенцы устремились на кладбища в Радоницу (фото)

Благовещенцы устремились на кладбища в Радоницу (фото)

На благовещенских кладбищах 17 апреля было многолюдно. Люди в Радоницу отправились к местам захоронений, чтобы почтить память умерших близких. Автобусы, которые мэрия города специально выделила на родительские дни, были переполнены.

По Новотроицкому шоссе растянулась вереница машин, регулировать движение помогали сотрудники ГИБДД. Православный праздник – Радоницу – отмечают на девятый день после Пасхи.

«Я молитвы стала читать, когда сама стала в церковь ходить. А в церковь стала ходить, когда потеряла дочь. Потому что им там без молитв плохо», – сказала благовещенка Мария.

Большой наплыв людей был на кладбищах все выходные. Многих 17 апреля специально отпустили с работы.

Просмотров всего: 699

#жизнь

распечатать

Фотогалерея
+16

Общество

Вознесенское кладбище завалили деревьями и мусором
Общество

Благовещенцам покажут перфоманс от плейбэк-театра во время «Библионочи–2018»
Общество 1

Амурчанам предлагает застраховаться от укусов клеща
Общество 13

Задыхаемся: благовещенцы ждут, когда в городе отключат отопление
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Тундра

    Тундра
    43 минуты назад

    Очень много машин. Шумно и пыльно. Хорошо бы перед кладбищем обустроить парковку, а въезд на личных авто платным. Для немощных пустить по кладбищу автобус ГСТК. Маргиналам за рулем иногда могилы мешают развернуться на джипе.

  • Adolf

    Adolf
    12 минут назад

    Тундра

    Очень много машин. Шумно и пыльно. Хорошо бы перед кладбищем обустроить парковку, а въезд на личных авто платным. Для немощных пустить по кладбищу автобус ГСТК. Маргиналам за рулем иногда могилы мешают развернуться на джипе.



    рпц в своем стиле - все сделать платным

  • nerro

    nerro
    9 минут назад

    Тундра

    Очень много машин. Шумно и пыльно. Хорошо бы перед кладбищем обустроить парковку



    Угу, внизу под горкой...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь