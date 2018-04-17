Благовещенцы устремились на кладбища в Радоницу (фото)

По Новотроицкому шоссе растянулась вереница машин, регулировать движение помогали сотрудники ГИБДД. Православный праздник – Радоницу – отмечают на девятый день после Пасхи.

«Я молитвы стала читать, когда сама стала в церковь ходить. А в церковь стала ходить, когда потеряла дочь. Потому что им там без молитв плохо», – сказала благовещенка Мария.

Большой наплыв людей был на кладбищах все выходные. Многих 17 апреля специально отпустили с работы.