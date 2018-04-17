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17апреля
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Российских студентов хотят вернуть из Великобритании и отправить в том числе на Дальний Восток

Российских студентов хотят вернуть из Великобритании и отправить в том числе на Дальний Восток
Фото: 1obl.ru

Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!». Предполагается создать условия для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, «проявляющих недружественное отношение» к России, пишет «Коммерсант».

Создатели проекта уверены, что значительное число обучающихся за рубежом хочет вернуться в Россию «по политическим причинам». Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальнем Востоке.

«Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», – так открыла презентацию проекта Россотрудничества по возращению российских студентов из-за рубежа в Россию модератор Оксана Буряк.

Представитель Россотрудничества Ольга Евко подтвердила, что в ведомстве отмечают в ряде стран «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников». В ответ Россотрудничество совместно с МГИМО разработали проект с шутливым названием «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!». Слова highly likely, которые российские СМИ и чиновники переводят как «весьма вероятно», британские власти использовали в контексте дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года. Инициатива Россотрудничества направлена на создание условий по возращению в Россию студентов «прежде всего из Великобритании», пояснила Ольга Евко.

«Мы зачастую переоцениваем зарубежные вузы и иногда недооцениваем уровень подготовки в российских учреждениях», – сказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

Предполагается, что студенты, которые сейчас учатся за рубежом в бакалавриате, получат возможность перевестись в МГИМО, а планирующие поступать в магистратуру смогут подать документы по ускоренной процедуре рассмотрения. Генри Сардарян уточнил, что вуз готов в экстренном порядке принять до нескольких сот новых студентов.

Отвечая на вопрос «Коммерсанта», не будет ли это нововведение ущемлять права других студентов, Генри Сардарян заверил, что «все будет происходить в рамках российского законодательства».

По данным Минобрнауки на 2017 год, в зарубежных вузах учатся около 60 тысяч российских студентов. Тем студентам, которые уже заканчивают обучение, авторы программы обещают помочь с трудоустройством.

Участник проекта, глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров заверил, что уровень заработной платы выпускников «по некоторым направлениям в России гораздо выше, чем в Европе». Мансуров отметил, что специалисты с зарубежным образованием «уже меняли место проживания, а значит, будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток».

Как именно в Россотрудничестве оценивали изменения в отношении к соотечественникам за рубежом, Ольга Евко ответить не смогла, посоветовав спросить «напрямую у людей, которые находятся в Великобритании». Председатель Фонда развития информационного общества Михаил Кисляк сослался на мониторинг настроений российских студентов в Великобритании, то есть online-опросы и анализ активности студентов на встречах, которые проводил фонд. Все это, по его словам, позволяет заключить, что «многие хотят вернуться».

Несколько российских студентов, обучающихся в университетах Великобритании, на условиях анонимности сообщили, что не чувствуют давления ни со стороны администрации, ни со стороны других студентов.

«Никакого прессинга не вижу, люди вокруг ведут себя адекватно и про "Новичок" не шутят», – отметил собеседник «Коммерсанта» в Лондоне.

Глава образовательного проекта Anglia Pro, докторант Университета Восточной Англии Наталья Мосунова в беседе с изданием сказала, что «университеты Великобритании независимы от государства, странно предполагать, что будет какая-то централизованная установка на изменение отношения к студентам, а вузы возьмут под козырек».

По ее словам, оказать давление на студентов «в рамках учебной деятельности практически невозможно: система оценивания устроена объективно. Что касается социальных выгод, то статистика показывает, что порядка 50-70 % выпускников бакалавриата и так возвращаются в Россию, потому что законодательство оставляет им мало возможностей для трудоустройства здесь».

Наталья Мосунова подчеркнула, что большинство студентов приезжают за возможностями для обучения, недоступными в России: «Например, студенты естественнонаучных направлений здесь проводят эксперименты в высокотехнологичных лабораториях. Какой эквивалент будет предоставлен в России, не совсем понятно».

В пресс-службе посольства Великобритании в России «Коммерсант» заверили, что в стране, «как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса».

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#вузы #образование #студенты

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • full

    full
    2 часа назад

    Идиоты.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.

    И тут я начал неистово ржать и биться о пол.

    Тоже хочу трудоустроится не в загнивающей Европе, а на Дальнем Востоке. С зарплатой тысяч в двадцать.

  • Энн

    Энн
    2 часа назад

    "...или трудоустроиться, например, на Дальний Восток".

    1 апреля вроде прошло.

  • Блохер

    Блохер
    2 часа назад

    Если еще вернувшемуся студенту дадут 1 дальневосточный гектар, то я бы даже на его месте не раздумывал, сразу вещи собирал и ехал на Родину.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Хмык

    Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.

    И тут я начал неистово ржать и биться о пол.

    Тоже хочу трудоустроится не в загнивающей Европе, а на Дальнем Востоке. С зарплатой тысяч в двадцать.



    Сейчас по ящику певица Валерия рассказывала, что у старшего три высших, в России работу не мог найти, поэтому в Швейцарию уехал, где нашел работу и живет там.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    vertex

    Хмык

    Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.

    И тут я начал неистово ржать и биться о пол.

    Тоже хочу трудоустроится не в загнивающей Европе, а на Дальнем Востоке. С зарплатой тысяч в двадцать.



    Сейчас по ящику певица Валерия рассказывала, что у старшего три высших, в России работу не мог найти, поэтому в Швейцарию уехал, где нашел работу и живет там.



    Блин. Я тоже с тремями верхними образованиями. Чувствую, что тоже надо в Швейцарию уехивать



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Хмык

    Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.

    И тут я начал неистово ржать и биться о пол.

    Тоже хочу трудоустроится не в загнивающей Европе, а на Дальнем Востоке. С зарплатой тысяч в двадцать.



    А ещё гектар дадут как бонус....

    И льготный перелёт пообещают после 60... но обманут и не дадут .

    ***

    И чё им там в путлерюгенд на паёк курить выдают?

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    ребятки, а вы не забыли чьи детки учатся за "бугром"... и кто скорее всего станет у вас "господином"... дадут субъект в "кормление"...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Циник

    ребятки, а вы не забыли чьи детки учатся за "бугром"... и кто скорее всего станет у вас "господином"... дадут субъект в "кормление"...



    Да как-то пофиг.



    Опять же... простые амурчане тоже забугорье осваивают. Самое доступное - Харбинский универ. А так, тоже по всему миру учатся. От Камбоджи до самых западных окраин.



  • Циник

    Циник
    1 час назад

    Хмык

    Циник

    ребятки, а вы не забыли чьи детки учатся за "бугром"... и кто скорее всего станет у вас "господином"... дадут субъект в "кормление"...



    Да как-то пофиг.

    Опять же... простые амурчане тоже забугорье осваивают. Самое доступное - Харбинский универ. А так, тоже по всему миру учатся. От Камбоджи до самых западных окраин.



    ну написано же "из стран с русофобскими настроениями"...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Циник

    Хмык

    Циник

    ребятки, а вы не забыли чьи детки учатся за "бугром"... и кто скорее всего станет у вас "господином"... дадут субъект в "кормление"...



    Да как-то пофиг.

    Опять же... простые амурчане тоже забугорье осваивают. Самое доступное - Харбинский универ. А так, тоже по всему миру учатся. От Камбоджи до самых западных окраин.



    ну написано же "из стран с русофобскими настроениями"...



    Осталось понять, что это за русофобские настроения.



    Там русских отстреливают? Или русские самолеты сбивают, как в Турции например? Или нет, Турция нам первый друг и товарищ... В общем, я окончательно запутался.



  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Циник

    Хмык



    Да как-то пофиг.

    Опять же... простые амурчане тоже забугорье осваивают. Самое доступное - Харбинский универ. А так, тоже по всему миру учатся. От Камбоджи до самых западных окраин.



    ну написано же "из стран с русофобскими настроениями"...



    Где прочитал? Там вроде бы про русофобские настроения ничего не говорят.

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Ой рассмешили,вижу как студенты пакуют чемоданы и на Дальний Восток едут,оркестр бы хоть подготовили к встречи.

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    Надо же перед гарантом ибд развернуть, довольствие отрабатывая.

    Такая же залепуха, как сказки галушки о развитии дв на благо местного населения.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    39 минут назад

    vertex

    Такая же залепуха, как сказки галушки о развитии дв на благо местного населения.



    Это тот который своего вранья так пугается, что на его фото смотреть без слёз просто невозможно.

  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    Это который ... https://ria.ru/economy/20180413/1518605251.html

  • домовенок

    домовенок
    20 минут назад

    Какое одухотворенное лицо!

  • vertex

    vertex
    13 минут назад

    Пройдите по ссылке, неплохо так надухотворил перед гарантом в своём креслице.

  • full

    full
    9 минут назад

    Ушки купировали?

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