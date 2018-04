Российских студентов хотят вернуть из Великобритании и отправить в том числе на Дальний Восток

Фото: 1obl.ru

Создатели проекта уверены, что значительное число обучающихся за рубежом хочет вернуться в Россию «по политическим причинам». Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальнем Востоке.

«Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», – так открыла презентацию проекта Россотрудничества по возращению российских студентов из-за рубежа в Россию модератор Оксана Буряк.

Представитель Россотрудничества Ольга Евко подтвердила, что в ведомстве отмечают в ряде стран «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников». В ответ Россотрудничество совместно с МГИМО разработали проект с шутливым названием «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!». Слова highly likely, которые российские СМИ и чиновники переводят как «весьма вероятно», британские власти использовали в контексте дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года. Инициатива Россотрудничества направлена на создание условий по возращению в Россию студентов «прежде всего из Великобритании», пояснила Ольга Евко.

«Мы зачастую переоцениваем зарубежные вузы и иногда недооцениваем уровень подготовки в российских учреждениях», – сказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

Предполагается, что студенты, которые сейчас учатся за рубежом в бакалавриате, получат возможность перевестись в МГИМО, а планирующие поступать в магистратуру смогут подать документы по ускоренной процедуре рассмотрения. Генри Сардарян уточнил, что вуз готов в экстренном порядке принять до нескольких сот новых студентов.

Отвечая на вопрос «Коммерсанта», не будет ли это нововведение ущемлять права других студентов, Генри Сардарян заверил, что «все будет происходить в рамках российского законодательства».

По данным Минобрнауки на 2017 год, в зарубежных вузах учатся около 60 тысяч российских студентов. Тем студентам, которые уже заканчивают обучение, авторы программы обещают помочь с трудоустройством.

Участник проекта, глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров заверил, что уровень заработной платы выпускников «по некоторым направлениям в России гораздо выше, чем в Европе». Мансуров отметил, что специалисты с зарубежным образованием «уже меняли место проживания, а значит, будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток».

Как именно в Россотрудничестве оценивали изменения в отношении к соотечественникам за рубежом, Ольга Евко ответить не смогла, посоветовав спросить «напрямую у людей, которые находятся в Великобритании». Председатель Фонда развития информационного общества Михаил Кисляк сослался на мониторинг настроений российских студентов в Великобритании, то есть online-опросы и анализ активности студентов на встречах, которые проводил фонд. Все это, по его словам, позволяет заключить, что «многие хотят вернуться».

Несколько российских студентов, обучающихся в университетах Великобритании, на условиях анонимности сообщили, что не чувствуют давления ни со стороны администрации, ни со стороны других студентов.

«Никакого прессинга не вижу, люди вокруг ведут себя адекватно и про "Новичок" не шутят», – отметил собеседник «Коммерсанта» в Лондоне.

Глава образовательного проекта Anglia Pro, докторант Университета Восточной Англии Наталья Мосунова в беседе с изданием сказала, что «университеты Великобритании независимы от государства, странно предполагать, что будет какая-то централизованная установка на изменение отношения к студентам, а вузы возьмут под козырек».

По ее словам, оказать давление на студентов «в рамках учебной деятельности практически невозможно: система оценивания устроена объективно. Что касается социальных выгод, то статистика показывает, что порядка 50-70 % выпускников бакалавриата и так возвращаются в Россию, потому что законодательство оставляет им мало возможностей для трудоустройства здесь».

Наталья Мосунова подчеркнула, что большинство студентов приезжают за возможностями для обучения, недоступными в России: «Например, студенты естественнонаучных направлений здесь проводят эксперименты в высокотехнологичных лабораториях. Какой эквивалент будет предоставлен в России, не совсем понятно».

В пресс-службе посольства Великобритании в России «Коммерсант» заверили, что в стране, «как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса».