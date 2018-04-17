На поля около Благовещенска вываливают не фекалии, а золу

Областное министерство природных ресурсов проверило информацию ИА «Амур.инфо» о том, что на Новотроицком шоссе появилась незаконная свалка фекалий. Специалисты установили, что это золошлаковые отходы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в марте 2018 года дачники обнаружили свалку из нескольких куч резко пахнущих отходов на 11 километре Новотроицкого шоссе. Их сваливали на землю из грузовиков. Благовещенец, сообщивший о происшествии, предположил, что это фекалии, но ошибся.

4 апреля сотрудники министерства природных ресурсов провели плановый осмотр этой территории. Они установили, что отходы, размещенные в непосредственной близости от грунтовой дороги, ведущей от 11 километра Новотроицкого шоссе к садовым участкам, являются золошлаковыми. Они расположены на трех разграниченных земельных участках, находящихся в частной собственности: два участка относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, один – к землям населенных пунктов.

Министерство приняло решение направить материалы в областные управления Росприроднадора Россельхознадзора для принятия мер реагирования к собственникам земельных участков, на которых незаконно размещены золошлаковые отходы. Они должны будут возместить вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды.