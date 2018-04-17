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17апреля
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сегодня, 18:08 3

На поля около Благовещенска вываливают не фекалии, а золу

На поля около Благовещенска вываливают не фекалии, а золу

Областное министерство природных ресурсов проверило информацию ИА «Амур.инфо» о том, что на Новотроицком шоссе появилась незаконная свалка фекалий. Специалисты установили, что это золошлаковые отходы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в марте 2018 года дачники обнаружили свалку из нескольких куч резко пахнущих отходов на 11 километре Новотроицкого шоссе. Их сваливали на землю из грузовиков. Благовещенец, сообщивший о происшествии, предположил, что это фекалии, но ошибся.

4 апреля сотрудники министерства природных ресурсов провели плановый осмотр этой территории. Они установили, что отходы, размещенные в непосредственной близости от грунтовой дороги, ведущей от 11 километра Новотроицкого шоссе к садовым участкам, являются золошлаковыми. Они расположены на трех разграниченных земельных участках, находящихся в частной собственности: два участка относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, один – к землям населенных пунктов.

Министерство приняло решение направить материалы в областные управления Росприроднадора Россельхознадзора для принятия мер реагирования к собственникам земельных участков, на которых незаконно размещены золошлаковые отходы. Они должны будут возместить вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • Стиф

    Стиф
    47 минут назад

    А куда звонить, кому жаловаться... У нас в верхблаге, возле участка уже гора мусора, бытового отхода и прочей гадости. Никто и не убирает, а застава вовсе ещё больше навозит всякого г..на.... А с таким ветром, все летит к нам в огород... Уже задолбалась убирать -___-"

  • DimonS

    DimonS
    29 минут назад

    Стиф

    Никто и не убирает, а застава вовсе ещё больше навозит всякого г..на...



    А вы платите за уборку? Или вам все должны, и поэтому мусор обязаны вывозить бесплатно, а так же поставить пост охраны, чтобы мусор не сваливали?

  • Стиф

    Стиф
    5 минут назад

    DimonS
    Стиф

    Никто и не убирает, а застава вовсе ещё больше навозит всякого г..на...



    А вы платите за уборку? Или вам все должны, и поэтому мусор обязаны вывозить бесплатно, а так же поставить пост охраны, чтобы мусор не сваливали?


    А что, у нас можно выйти в центр города и выволить кучу всякого мусора? Напишите мне свой адрес, я вам под окно привезу пару мешков с участка. Раз у нас нет организаций, которые следят за чистотой города и района.

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