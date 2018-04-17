Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: литературный фестиваль и чемпионат по чтению вслух

18 апреля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о предстоящем литературном фестивале «День книги», который пройдёт 29 апреля в ОКЦ, и о чемпионате по чтению вслух «Открой рот». Гостем станет литературный критик, главный редактор литературного портала «Горький» Константин Мильчин. Он расскажет и о богатом судейском опыте.

Ведущие утреннего эфира: Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина. «Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции наших интервью можно наблюдать в инстаграм-аккауенте «Эха».

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Екатерина PL