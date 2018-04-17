В Белогорской больнице начались работы по замене лифта

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В здании взрослой поликлиники Белогорской больницы приступили к ремонту машинного отделения лифта. Это подготовительный этап установки нового оборудования взамен прежнего, которое вышло из строя более года назад.

Решение глава Белогорска Станислав Мелюков озвучил на концерте, посвященном 10-летию городского благотворительного фонда «Твори добро». Планируется, что новый лифт в поликлинике начнет работать ко Дню города, 12 июня. Это будет сделано не за счет бюджетных средств, сказал глава Белогорска.

Согласно заключению специализированной организации лифт имеет высокую степень физического износа и не отвечает требованиям безопасности, ремонту не подлежит. В связи с опасностью эксплуатации лифтового оборудования руководством больницы было принято решение его закрыть.

«Работы начались. Специалистам предстоит оштукатурить, окрасить стены и потолок, установить дополнительное освещение и противопожарную металлическую дверь, - рассказывает главврач Белогорской больницы, депутат заксобрания Амурской области Андрей Рудь. – К середине мая ожидаем поставку нового пассажирского лифта. Как только оборудование поступит, подрядная организация приступит к его монтажу. По итогам выполнения всех строительно-монтажных работ, перед вводом лифта в эксплуатацию, запланированы мероприятия по проведению его полного технического освидетельствования и декларирования».

Новый лифт будет рассчитан на одновременную перевозку восьми человек (было 4) с высокими скоростными параметрами – 1,25 м/сек. Его грузоподъемность - 630 килограммов. Стоимость оборудования, установки и работ в шахте – 2 миллиона рублей.

Новый лифт будет приспособлен для посетителей с ограниченными функциональными возможностями. Ширина его дверей позволит перевозить пациентов из категории маломобильных групп граждан, панель управления будет оснащена кнопками Брайля для слабовидящих и слепых людей.