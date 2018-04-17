Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:40 1

Песня благовещенских музыкантов удивила участников шоу на федеральном канале

Песня благовещенских музыкантов удивила участников шоу на федеральном канале

Песня «Кумыс» музыкантов из Благовещенска Евгения Растягаева и Павла Косьяненко прозвучала в эфире музыкального шоу «Студия Союз», которое идет на телеканале ТНТ. Участники программы пытались отгадать слова песни, но не смогли и были весьма удивлены.

По условиям шоу, его участниками становятся два известных человека, которые соревнуются между собой, выполняя задания, связанные с российской эстрадой. В эфире от 12 апреля на программу пришли ведущие шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев и Давид Цаллаев.

Один из конкурсов назывался «Рифмобол». В его рамках ведущие шоу приготовили для участников несколько поп-композиций, и те должны были угадать слова, которые звучат в песнях. Одной из таких песен и стала «Кумыс» Евгения Растягаева и Павла Косьяненко.

Азамату и Давиду предложили продолжить слова, звучащие в песне, – «Кумыс сучка пей». Им были предоставлены варианты: «Пока не скис», «Кому купил», «Из-под коней» и Tomorrow и Today. Оба участника выбрали последний вариант и оказались неправы – в песне звучит «пока не скис».

По итогам шоу победителя не выявили – оно завершилось ничьей.

Видео: rutube.ru

Просмотров всего: 822

#музыка #ТВ

распечатать


Общество 24

Благовещенская полиция усмотрела нарушение закона в акции против грусти
Общество 4

В центре Благовещенска «полицейский» ловил горожан с плохим настроением
Общество 4

Амурчан предупреждают о возможных перерывах в телевещании
Общество 6

Благовещенцы смогут пообщаться с журналистом и телеведущим Игорем Прокопенко
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • крошка Ру

    крошка Ру
    47 минут назад

    Потрясающая новость, прямо гордость берет...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь