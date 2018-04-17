Песня благовещенских музыкантов удивила участников шоу на федеральном канале

Песня «Кумыс» музыкантов из Благовещенска Евгения Растягаева и Павла Косьяненко прозвучала в эфире музыкального шоу «Студия Союз», которое идет на телеканале ТНТ. Участники программы пытались отгадать слова песни, но не смогли и были весьма удивлены.

По условиям шоу, его участниками становятся два известных человека, которые соревнуются между собой, выполняя задания, связанные с российской эстрадой. В эфире от 12 апреля на программу пришли ведущие шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев и Давид Цаллаев.

Один из конкурсов назывался «Рифмобол». В его рамках ведущие шоу приготовили для участников несколько поп-композиций, и те должны были угадать слова, которые звучат в песнях. Одной из таких песен и стала «Кумыс» Евгения Растягаева и Павла Косьяненко.

Азамату и Давиду предложили продолжить слова, звучащие в песне, – «Кумыс сучка пей». Им были предоставлены варианты: «Пока не скис», «Кому купил», «Из-под коней» и Tomorrow и Today. Оба участника выбрали последний вариант и оказались неправы – в песне звучит «пока не скис».

По итогам шоу победителя не выявили – оно завершилось ничьей.

Видео: rutube.ru