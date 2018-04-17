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17апреля
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сегодня, 17:25 0

В Приамурье организации должны по кредитам почти 190 миллиардов рублей

В Приамурье организации должны по кредитам почти 190 миллиардов рублей
Фото: TOP-RF.ru

Суммарная задолженность кредиторам организаций Амурской области к началу 2018 года составила 189 593,5 миллиона рублей. Просроченная задолженность – 7 554,6 миллиона рублей. Это 4 % от общей суммы задолженности.

На 1 января 2018 года кредитами и займами пользовалось каждое третье предприятие области, краткосрочными – каждое пятое, долгосрочными – каждое десятое. Активно пользуются кредитами банков и займами организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, и обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха. На их долю приходится, соответственно, 37,7 % и 17,1 % общей суммы кредитов и займов по области.

На задолженность по полученным кредитам банков и займам приходится боле 30 % суммарной задолженности. Ее величина составила свыше 57 миллиардов рублей, в том числе краткосрочная – 21 961,2 миллиона рублей. За года она снизилась более чем на 20 миллиардов.

На начало 2018 года просроченная задолженность по кредитам банков и займам составила 1958,2 миллиона рублей (3,4 % от общей задолженности по полученным кредитам банков и займам). Из всей просроченной задолженности 65,6 % приходится на задолженность предприятий, занимающихся строительством, 34,4 % – оптовой торговлей. Просроченные долги по кредитам и займам имеют 1,4 % предприятий Амурской области, сообщает Амурстат.

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#финансы #экономика

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