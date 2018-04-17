Белогорский гендиректор «СахаСпецТехника» осужден за присвоение и растрату 128 миллионов

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Генеральный директор ООО «СахаСпецТехника» Сергей Целев признан виновным в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере. Белогорский городской суд приговорил его к лишению свободы на три года.

Как установили следствие и суд, с апреля по ноябрь 2015 года Целев, являясь генеральным директором ООО «СахаСпецТехника», по предварительному сговору с главным бухгалтером организации похитил вверенные им другой организацией денежные средства. Доказанная сумма растраты составила 88,7 миллиона рублей, а присвоения – 39,3 миллиона рублей. Контрагент понес ущерб на общую сумму более 128 миллионов рублей.

Как сообщает СУ СК РФ по Амурской области, осужденный полностью признал свою вину. Он частично добровольно возместил причиненный имущественный вред.

Приговором Белогорского городского суда Целеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. При этом ему изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Целева взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу. Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении главного бухгалтера ООО «СахаСпецТехника», в настоящее время рассматриваются в суде.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 1 апреля по 12 ноября 2015 года в Белогорске руководитель ООО «СахаСпецТехника» на полученные в рамках гособоронзаказа денежные средства оплачивал лизинговые платежи за приобретенный себе в собственность трактор. Кроме того, Сергей Целев вместе с бухгалтером компании переводил полученные деньги на счета доверенных физических лиц и подконтрольных юридических лиц. Это шло под видом выполнения работ для нужд ООО «СахаСпецТехника». Впоследствии средства обналичивались и передавались гендиректору и главбуху.

Позже всплыл еще один факт: с 22 апреля по 12 октября 2015 года руководитель ООО «СахаСпецТехника» похитил 25 миллионов, перечислив деньги на свой банковский счет. Ущерб был причинен акционерному обществу «Компания ЭМК-Инжинирг».