Благовещенцам покажут перфоманс от плейбэк-театра во время «Библионочи–2018»

Фото: msk.mr7.ru

21 апреля Амурская областная научная библиотека станет участником ежегодной всероссийской акции «Библионочь–2018». Тема мероприятия в этом году – «Магия книги». Впервые в акции примет участие благовещенский плейбэк-театр, а также школа иностранных языков и искусств.

С 18:00 до 23:00 посетителей библиотеки ждёт обширная программа: дискуссия в книжном клубе «Похитители книг» и выступление участников литературно-музыкального клуба «Амур», мастер-классы по рисованию, оригами, корейской каллиграфии.

Также библиотека пригласит на экскурсию в отдел книгохранения, куда вход посетителям в обычные дни закрыт, а также на экскурсию-знакомство с историей и культурой амурского казачества. Участников мероприятия ждёт встреча с артистами Амурского областного театра кукол, игротека, фотозоны, выставка-продажа сувениров, выставка произведений амурских художников, демонстрация фильмов с тифлокомментариями.

Помимо этого, для гостей мероприятия подготовили книжные выставки, познавательные викторины, игры и конкурсы по литературе и краеведению. В конце «Библионочи» состоится традиционный розыгрыш счастливого читательского билета, победители которого получат подарки.

Организаторы акции – Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».