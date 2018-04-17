Более 300 тысяч жертв: благовещенцы могут виртуально испытать на себе ядерные удары (видео)

Благовещенцы могут наглядно посмотреть, что случится с городом и жителями в случае взрыва ядерной бомбы. В специальной программе можно выбрать вид оружия и место, где оно будет взорвано – на земле или в воздухе. По самым пессимистичным прогнозам, в Благовещенске и далеко за его пределами погибнет больше 300 тысяч человек.

По программе имитационных взрывов эпицентр находится где-то в районе площади Ленина. Выбрать можно один из четырех видов бомб. Среди них так называемый малыш – вошедшая в историю атомная бомба, взорванная над японским городом Хиросима в августе 1945 года.

При этом, судя по результатам, последствия виртуального взрыва от этой бомбы в Благовещенске будут наименее катастрофичными. При взрыве «малыша» на земле в областном центре погибнет 15 613 человек, будут ранены 41 889 жителей. При этом губительная радиация распространится на территории более чем 5,5 квадратных километра. Площадь ударной волны составит чуть более 4 квадратных километров.

Если взрыв произойдет в воздухе, то количество жертв увеличится до 31 259 погибших, а количество раненых – до 89 207 человек. В этом случае площадь распространения радиоактивного излучения будет чуть меньше, а вот площадь ударной волны вырастет примерно в два раза.

Наиболее разрушительные последствия в Благовещенске прогнозируются при взрыве в городе так называемой Царь-бомбы – термоядерной авиационной бомбы, разработанной в СССР в 20-м веке под руководством Курчатова.

Если взрыв «Царь-бомбы» произойдет на земле, от мощной радиации, ударной волны и испепеляющей температуры погибнут более 300 тысяч человек – все население Благовещенска и частично соседних районов региона, а также часть жителей соседнего Китая. Ранена будет почти 41 тысяча человек. Радиация распространится на территорию 80 квадратных километров, ударная волна прокатится по площади около 900 квадратных километров.

Жертвами взрыва этой же бомбы в воздухе станут 314 тысяч 386 человек, 51 тысяча 113 человек будут ранены. При этом территория распространения радиации будет меньше, чем при взрыве на земле, – около 31 квадратного километра, зато ударная волна поразит территорию более 1 300 квадратных километров.

Прямо в эпицентре взрывов – а это почти весь Благовещенск и частично соседний Хэйхэ – возникнет огненный шар в 10 тысяч раз более горячий, чем поверхность солнца. Всё и все кто будет находиться внутри этого шара – мгновенно испарятся.

Катастрофический ущерб в обоих случаях нанесет высокая температура, которая вырабатывается при взрыве. Радиус ее поражения уйдет далеко вглубь Китая, а также за границы сел Ивановка и Тамбовка.

И это не говоря о последствиях и жертвах, которые будут появляться в последующие годы. Сайт, на котором можно виртуально взорвать города мира, называется outrider.org. На англоязычном портале можно найти много информации про ядерное оружие, а также варианты, как можно остановить угрозу ядерной войны. В частности: пожертвование денег организациям, которые работают над сокращением ядерных вооружений, рассказы о последствиях ядерных взрывов через искусство, голосование на выборах за кандидатов, учитывая их позицию по ядерному оружию.

В качестве основателя портала указан некий Франк Берджесс – американский банкир из штата Висконсин. В его команде указаны специалисты в области климата и ядерной политики.