От 12 до 17 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 18 апреля

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В Амурской области 18 апреля установится переменная облачность, местами по северо-западу и востоку пройдут слабые осадки. Ночью выпадет снег, днем будет преимущественно дождь. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, с порывами в отдельных районах до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, по северу при прояснении термометры покажут минус 7…12. Днем температура составит 12…17 градусов тепла, по северу при облачности и дожде будет 3…8 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит от минус 1 до плюс 1, днем будет плюс 14…16, сообщает Амурский гидрометцентр.