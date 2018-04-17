Амурчанам предлагает застраховаться от укусов клеща

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В почтовых отделениях Амурской области еженедельно продают более 100 страховых полисов «Антиклещ». Это программа добровольного страхования, позволяющая получить квалифицированную медицинскую помощь на всей территории Приамурья.

С началом весеннего сезона полис особенно популярен у жителей эндемичных территорий. Страховка стоит 390 рублей. Программа позволяет получить амбулаторно-поликлиническую помощь, неотложную и экстренную госпитализацию в случае острого заболевания клещевым энцефалитом, а также реабилитационно-восстановительное лечение на общую сумму до 250 тысяч рублей. При этом клиент может обращаться неограниченное число раз, пока не исчерпает страховую сумму.

Договор страховой защиты вступает в силу через три календарных дня после его приобретения и действует в течение 12 месяцев. При этом застраховать можно как ребенка от рождения, так и пожилого человека – до 70 лет.

Чтобы приобрести полис, в отделении Почты России достаточно указать полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается страховая программа. Также для удобства клиентов почтальоны могут доставить полис на дом. В этом случае оплатить его можно через мобильно-кассовый терминал. Также в отделениях Почты России можно застраховать имущество, здоровье и жизнь и другое.