В Благовещенске мужчина обокрал две квартиры и уехал на чужом автомобиле

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нескольких кражах в Благовещенске. По версии правоохранителей, он ночью обчистил две квартиры, после чего уехал на чужом автомобиле, но был остановлен госавтоинспекторами.

В благовещенскую полицию поступило сообщение от жителя областного центра, который рассказал о пропаже имущества из квартиры. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что хозяева квартиры не закрыли перед сном дверь на ключ. Ранним утром жильцы обнаружили, что пропали два сотовых телефона, две куртки, олимпийка, паспорт и деньги из кошелька.

В ту же ночь аналогичное преступление произошло в другой квартире этого дома. Злоумышленник и в этом случае проник в жилище через незапертую дверь, похитил документы и ключи от автомобиля, который находился во дворе. На этой машине он скрылся.

Автомобиль остановили в Серышевском районе сотрудники Госавтоинспекции. Внимание полицейских привлекло отсутствие капота на машине. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось, что злоумышленник, передвигаясь на чужом авто, несколько раз наезжал на разные препятствия.

Мужчину доставили в дежурную часть, где в ходе допроса он признался в причастности к этим преступлениям.

По всем фактам краж были возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого уже избрана мера пресечения – заключение под стражу. Также задержанный привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.