В 2018 году в Приамурье цены на летний отдых для детей останутся на уровне прошлого года

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В Приамурье летом 2018 года более 82 тысяч детей будут отдыхать в 312 учреждениях, вошедших в специальный реестр. В нем 20 загородных лагерей, 267 лагерей дневного пребывания, 16 лагерей труда и отдыха и девять палаточных лагерей. Цены на путевки останутся на уровне прошлого года.

Губернатор Александр Козлов в ходе рабочей поездки в Райчихинск провел селекторное совещание по оздоровительной кампании.

В 2018 году муниципальные власти увеличивают финансирование пришкольных лагерей и других малозатратных форм организованного отдыха. Однако, как отметили на заседании, в некоторых районах пришкольные лагеря планируют организовать не во всех образовательных учреждениях, аргументируя это сложностью организации подвоза ребят из соседних деревень или недостаточным количеством воспитанников.

Александр Козлов настоятельно рекомендовал местным властям внимательно проработать данный вопрос: «Важно, чтобы дети летом могли организованно отдохнуть и оздоровиться. Особенно это значимо для жителей небольших поселков. Дать детям такую возможность – задача местных властей. При этом в министерстве образования должна быть жесткая позиция при проведении защиты планов оздоровительной компании отдельных территорий», – подчеркнул губернатор. Кроме того, Александр Козлов обратил отдельное внимание на необходимость развития трудовых смен.

Всего в рамках оздоровительной кампании летом отдохнут более 82 тысяч ребят, 6 787 из них – по линии социальной защиты населения.

В 2018 году цены на путевки в лагеря останутся на уровне прошлого года, так же как и входящая в них оплата питания. Продукты планируют закупать у местных производителей.

Все организации, где дети будут отдыхать, проходят экспертизу Роспотребнадзора. С наступлением необходимых плюсовых температур на территориях проведут акарицидную обработку, соответствующие договоры уже заключены. Также все загородные лагеря до 30 апреля проверит пожарная служба. А уже в мае к приемке лагерей приступит специальная межведомственная комиссия.

Особое внимание губернатор поручил уделить организации безопасности детей, в частности работе ЧОПов. Как эффективнее организовать сотрудничество с охранными предприятиями, глава региона поручил ответственным лицам согласовать с Росгвардией, сообщает пресс-служба областного правительства.