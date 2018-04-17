В Благовещенске 18 апреля заработает велопрокат

18 апреля в Благовещенске возобновится работа пунктов общественного велопроката. После зимнего перерыва благовещенцы и гости города смогут вновь взять велосипеды напрокат. Всего в этом году будут открыты 20 велостоянок на 100 велосипедов.

Как рассказали специалисты «Сервисной компании ЮнАнь Благовещенск», для жителей с благовещенской регистрацией пользование общественным велотранспортом традиционно составит 3 000 рублей, из них залог – 2 500 рублей. Гости города, как и в прошлом году, смогут воспользоваться велопрокатом за 5 000 рублей, из них: 4 500 рублей – залог, 400 рублей – баланс, 100 рублей – аренда карты.

Велосипеды оборудованы антивандальной системой и системой навигации. В случае невозврата транспорта на парковку, депозит будет списан с карты.

Офис, в котором можно приобрести магнитную карту для пользования общественным двухколесным транспортом, находится в здании гостиницы «Зея»: улица Калинина, 8, офис 3/1. Подробную информацию об услуге проката велосипедов и стояночных пунктов можно получить по телефону: 359-199.

Как отметили в компании, с каждым годом экологический транспорт становится всё популярнее. За прошлый год общественными велосипедами воспользовались около 150 человек.

Устройство в Благовещенске системы общественных велосипедов стало возможным после подписания в феврале 2015 года договоренности о сотрудничестве между благовещенской администрацией и руководством компании по системе общественных велосипедов «ЮнАнь» в рамках визита в Китай. Финансирование проекта полностью обеспечила китайская сторона.