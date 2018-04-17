Задыхаемся: благовещенцы ждут, когда в городе отключат отопление

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Женщина рассказала, что в ее квартире очень жарко из-за того, что на улице потеплело, а отопление продолжает работать. Горожанка поинтересовалась, когда в областном центре завершится отопительный сезон.

«Мы живем на Горького, 97/1, задыхаемся. Батареи – кипяток, как зимой, открыты окна и балкон нараспашку. Ничего не помогает, это уже издевательство какое-то!» – пишет благовещенка.

С ней согласна еще одна жительница столицы Приамурья Екатерина. «Квартира у нас маленькая, заходишь вечером домой, душно просто невыносимо. Окна-то заперты весь день, дышать нечем. Открываем окна и балкон. Сразу легче становится. И все вроде бы ничего, только вот открытые окна – это не очень хорошо, потому нас продувает, я вот уже простыла», – рассказала горожанка.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что решение о дате завершения отопительного сезона в городе пока не принято. Обычно отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение минимум 5 дней составляет 8 градусов тепла и выше.

По прогнозу Амурского гидрометцентра, 18 апреля на юге Амурской области, в том числе в Благовещенске, днем ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. 19 и 20 числа на юге ждут дневные температуры воздуха в переделах 16-21 градуса тепла. 21 апреля днем – до плюс 13 градусов, а 22-го – 15-20 градусов выше нуля. Ночные температуры воздуха на юге региона в ближайшие дни ожидаются от плюс 1 до плюс 6 градусов.

В 2017 году в Благовещенске отопительный сезон завершился 2 мая. Новый же стартовал 28 сентября.