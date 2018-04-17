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17апреля
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сегодня, 16:20 16

Задыхаемся: благовещенцы ждут, когда в городе отключат отопление

Задыхаемся: благовещенцы ждут, когда в городе отключат отопление
Фото: interfax.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Женщина рассказала, что в ее квартире очень жарко из-за того, что на улице потеплело, а отопление продолжает работать. Горожанка поинтересовалась, когда в областном центре завершится отопительный сезон.

«Мы живем на Горького, 97/1, задыхаемся. Батареи – кипяток, как зимой, открыты окна и балкон нараспашку. Ничего не помогает, это уже издевательство какое-то!» – пишет благовещенка.

С ней согласна еще одна жительница столицы Приамурья Екатерина. «Квартира у нас маленькая, заходишь вечером домой, душно просто невыносимо. Окна-то заперты весь день, дышать нечем. Открываем окна и балкон. Сразу легче становится. И все вроде бы ничего, только вот открытые окна – это не очень хорошо, потому нас продувает, я вот уже простыла», – рассказала горожанка.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» сообщили, что решение о дате завершения отопительного сезона в городе пока не принято. Обычно отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение минимум 5 дней составляет 8 градусов тепла и выше.

По прогнозу Амурского гидрометцентра, 18 апреля на юге Амурской области, в том числе в Благовещенске, днем ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. 19 и 20 числа на юге ждут дневные температуры воздуха в переделах 16-21 градуса тепла. 21 апреля днем – до плюс 13 градусов, а 22-го – 15-20 градусов выше нуля. Ночные температуры воздуха на юге региона в ближайшие дни ожидаются от плюс 1 до плюс 6 градусов.

В 2017 году в Благовещенске отопительный сезон завершился 2 мая. Новый же стартовал 28 сентября.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Громова

    Громова
    4 часа назад

    А когда дожди начнутся и резко похолодает...что тогда?)) Жалобы строчить начнете,что мерзнете?

  • архаровец77

    архаровец77
    4 часа назад

    не выносимо жарко дома.

  • Марина Н

    Марина Н
    4 часа назад

    Заглушки поставили бы, да не мучались. перекрыл когда нужно и дыши спокойно....

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    4 часа назад

    Управляйки должны регулировать отопление. Сейчас шпарит на всю катушку, а потом сделают перерасчет в плюс! Начисляют в течение года по средней. Потом по итогам года снимают показания с прибора теплоучета и делают перерасчет. Экономии никакой!

  • Vikki

    Vikki
    4 часа назад

    А год назад за апрель взяли за отопление двойную оплату, от того что уж очень сильно топили, хоть и тепло уже было

  • ООШШ

    ООШШ
    4 часа назад

    Ещё и платить надо деньги и немаленькие за то ,что отапливаем улицу,этот вопрос не под силу решить местным властям,из года в год одно и тоже.

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    нужно законодательно принять решение, что температур на выходе должна регулироваться и погодными условиями. Это не только экономия средств горожан, но и бюджетных. ведь отапливаются и социальные учреждения.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    3 часа назад

    регулирует температуру в домах управляющая компания. Если нет общ.дом.счетчика ,то возьмут по нормативу-это плохо. По поводу температуры: подача тепла регулируется по среднесуточной температуре. Может чуть больше в осенне-весенний период,так как идет подогрев горячей воды.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    У нас отопление убавляют, делают перерасчет. Можно перекрыть батареи. Или окна приоткрывать

  • Соната

    Соната
    47 минут назад

    какая хорошая у вас возможность - окна приоткрыть) все обзавидовались

    погодные условия должны влиять на отопление. Согласна с ФИО

  • neverstop

    neverstop
    31 минута назад

    Когда в ноябре было холодно в квартире, акс утвердило, что все по нормам, на улице не холодно, вот и мы не особо тепло выдаем. Как станет на улице холоднее, так в квартиру тепло подадим. Почему они по этой схеме весной не работают? Ну ведь на улице тепло, убавте чуток. Нет, они сейчас на всю катушку топят, как в минус 30, зато как дожди пойдут га улице похолодает, они отопление отключать. Норматив же, плюс 8 средне суточная. Дебилы

  • Gangstarr

    Gangstarr
    21 минута назад

    Сонатакакая хорошая у вас возможность - окна приоткрыть) все обзавидовались

    погодные условия должны влиять на отопление. Согласна с ФИО


    Кондиционер, не?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    16 минут назад

    В прошлом году в мае похолодало сильно,

    так в Москве обратно отопление включили.

    А в Тынде народ в снег так и мёрзли.

    И в Благовещенске нашем, в мае ещё и воду горячую отключают и отопление,

    и в аккурат в это время холода возвращаются.

    И так каждый год, в апреле жарко в домах,

    в мае колотун.

    Неужели нельзя как то по умному делать?

    Одни дураки везде работают чтоли?

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    Наоборот - умные.

  • Пейс

    Пейс
    6 минут назад

    Чо задергались то? Сейчас однозначно похолодание будет, как всегда выключат и отопление и горячею воду!!! На улице будет снег и дождь, сырость и страшный холод! Из года в год такое!!! Не выключайте отопление до 10 мая! Пусть будет так, жар костей не ломит!!!

  • elenkaya

    elenkaya
    2 минуты назад

    Всё верно.

    Потепление к похоладанию, пора привыкнуть к нашему климату

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