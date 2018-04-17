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17апреля
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сегодня, 16:07 0

Белогорский автоюрист собирался обмануть страховую компанию

Белогорский автоюрист собирался обмануть страховую компанию
Фото: autour43.ru

Житель села Лохвицы считает, что стал жертвой обмана со стороны автоюриста. На ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля сельчанин получил от 50 000 рублей. А потом узнал, что страховая компания перевела более 75 000 рублей.

Как сообщает информационный портал «ТВС-Медиа», 25-летний Сергей, житель села Лохвицы, 21 января 2017 года попал в ДТП. Парень обратился к страховщику. Однако озвученные условия получения страховых выплат его не устроили, и он обратился к услугам одного из белогорских автоюристов. Последний взялся за дело и потребовал от клиента оформить доверенности на ведение дел. Через шесть дней молодой человек оформил документ. А через два с половиной месяца получил от автоюриста 50 000 рублей. Именно такую сумму, по заверению последнего, перечислила страховая компания в счет ремонта Honda Fit.

На этом, как думал молодой человек, дело и закончилось. Сумма вполне его удовлетворила: денег на ремонт машины хватило. Однако в ноябре 2017 года Сергея вызвали в мировой суд Белогорского района. От судьи Анжелики Мальцевой молодой человек с удивлением узнал, что страховая компания перевела автоюристу не 50 000, а более 75 000 рублей.

Более того, по доверенности, оформленной на него, этот самый юрист подал в суд на страховщика, требуя от имени автовладельца выплатить дополнительно более 20 000 рублей. Объяснил это тем, что ремонт битой машины обошелся дороже. Что и подтвердил «экспертным заключением», выданным неким обществом правозащиты автомобилистов.

Удивленный молодой человек рассказал судье, что от автоюриста он получил всего 50 000 рублей, автомобиль давно восстановил, и претензий к страховщику не имеет. К тому же Сергей не знал, что автоюрист с помощью его доверенности решит нажиться на страховой компании. А потому от прочих исковых требований, выдвинутых якобы от его имени, отказывается.

В итоге автоюристу пришлось возвращать хозяину Honda Fit остатки денег, полученных от страховщика – 25 000 рублей.

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#происшествия #суды

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