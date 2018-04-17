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17апреля
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Амурские каратисты привезли с первенства России пять медалей

Амурские каратисты привезли с первенства России пять медалей

Амурская сборная вернулась с первенства России по киокусинкай карате. На нем юниоры из Благовещенска завоевали пять медалей, из них три – высшего достоинства. Это лучший результат за многие годы: последний раз амурчанин выигрывал первенство России по этому виду спорта пять лет назад.

Первенство России по киокусинкай карате среди юношей и юниоров прошло 13–14 апреля в Москве. На соревнованиях выступали 670 участников. Команда Амурской области состояла из девяти человек, которые представляли Благовещенск и Свободный.

В итоге пятеро амурчан заняли в своих весовых категориях первые и призовые места. Владимир Морозов, Максим Балянов и Гор Аракелян завоевали золотые медали, Александр Владимиров – серебряную, а Егор Пилипенко – бронзовую. Первые трое спортсменов по результатам первенства включены в молодежную сборную России.

Роман Нестеренко, возглавлявший амурскую делегацию на этих соревнованиях, рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что это лучший результат за многие годы. Последний раз спортсмен из Приамурья выигрывал золото российского первенства в 2013 году. И тогда это был один спортсмен.

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