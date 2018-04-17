Минстрой запретил замуровывать кошек в подвалах домов

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«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», – сообщил заместитель министра Андрей Чибис. В то же время он добавил, что «по решению общего собрания собственников на эти продухи может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях».

Зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных, которые оказываются замурованными в подвальных помещениях либо, напротив, не могут туда попасть зимой или спасаясь от какой-либо опасности.

В ноябре 2017 года в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды высказались за внесение изменений в технический регламент для того, чтобы запретить закрывать доступ кошкам в подвалы домов. «Есть очень серьезная проблема, что технические регламенты на сегодняшний день таковы, что подвальные окна закрыты таким образом, что животные не могут ни попасть внутрь, из-за чего плодятся грызуны и это становится настоящей эпидемией, ни выйти оттуда, оказываясь замурованными, что является жестоким обращением с животными», – сказал председатель думского комитета Владимир Бурматов в ходе заседания круглого стола с участием зоозащитников.

«Мы сейчас готовим предложение на вице-премьера Дмитрия Козака (по поводу подвалов и технических регламентов – "Интерфакс"), чтобы можно было эту ситуацию расширить», – сообщил Бурматов. Он отметил, что, когда закрывают продухи в подвалах, часто там остаются животные, которые продолжительное время находятся там без еды и медленно умирают.

«На мой взгляд, нет никакой проблемы этот технический регламент чуть-чуть поменять для того, чтобы соблюсти и меры антитеррористической безопасности, потому что, по-видимому, в свое время это было именно этим продиктовано, но при этом оставив возможность прохода туда животных, которые могли бы и в зимний период, и в ситуациях, когда что-то угрожает их жизни, туда попадать», – сказал Бурматов.