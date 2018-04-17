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17апреля
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сегодня, 15:06 1

Дагестанского алиментщика нашли в Амурской области

Дагестанского алиментщика нашли в Амурской области
Фото: www.dag.aif.ru

Уроженец Дагестана задолжал собственному ребенку более 250 тысяч рублей. Судебные приставы долгое время не могли установить местонахождение должника и объявили его в розыск. Как выяснилось, дагестанец сменил фамилию и жил в Амурской области.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, в ходе розыска была получена информация о том, что дагестанец живет в Амурской области под чужой фамилией. О том, что на нем имеется долг, он знал, но не знал о том, что объявлен в розыск. Это побудило мужчину приехать в Дагестан и полностью погасить образовавшуюся задолженность.

Позже родители договорились, что бывший супруг обязуется ежемесячно выплачивать деньги женщине на содержание своего ребенка. Женщина написала заявление об отзыве исполнительного документа. Исполнительное производство было окончено.

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#закон

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