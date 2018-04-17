В Белогорске полицейского осудили за взятку свыше миллиона рублей

В Белогорске замначальника городского отдела полиции дали взятку в размере 1 миллиона 650 тысяч рублей. Местный житель хотел, чтобы полицейский не мешал реализовывать незаконную алкогольную продукцию. Полицейский согласился. 16 апреля суд вынес взяточнику обвинительный приговор.

Видео: пресс-служба областного следственного управления.

Преступление выявили сотрудники областного УФСБ при содействии оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД. Задержание подозреваемого происходило при непосредственном участии сотрудников ФСБ, обеспечивших оперативное сопровождение.

Бывший полицейский с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года получал через посредника от местного жителя деньги. Взяткодатель занимался на территории Белогорска незаконной реализацией алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для потребителей. Взятку заместителю начальника отдела полиции он передавал за попустительство по службе, чтобы полицейский не принимал никаких мер для остановки незаконной торговли. Общая сумма переданных денег составила 1 миллион 650 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия осужденный вину не признавал. Обвиняемого заключили под стражу. В октябре 2016 года мужчина был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника.

В понедельник, 16 апреля, приговором Белогорского городского суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дополнительное наказание – штраф в размере трехкратной суммы взятки, то есть 4 миллиона 950 тысяч рублей. Также осужденный лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти и органах местного самоуправления на срок 5 лет после отбытия основного наказания. Также его лишили звания подполковника.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областного следственного управления.