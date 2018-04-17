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17апреля
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сегодня, 14:57 1

Благовещенец обокрал знакомого, находившегося без сознания

Благовещенец обокрал знакомого, находившегося без сознания
Фото: grani.lv

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчина был признан виновным в краже. Жертвой преступления стал знакомый обвиняемого, потерявший сознание на улице после того, как был избит.

В Благовещенске в октябре 2017 года между двумя мужчинами произошла драка, один из них упал на землю и потерял сознание. Обвиняемый в драке не участвовал, но решил воспользоваться моментом и обокрасть пострадавшего. Он снял с пострадавшего куртку, в которой находились 4 500 рублей и мобильный телефон Samsung, после чего скрылся с похищенным имуществом. Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

Суд учел несколько факторов, в том числе то, что мужчина заблаговременно возместил причиненный им ущерб. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #суды

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