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17апреля
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сегодня, 14:10 1

Белогорец продал чужой автомобиль за 25 тысяч рублей

Белогорец продал чужой автомобиль за 25 тысяч рублей
Фото: badfon.ru

Белогорский городской суд вынес приговор жителю Белогорска. Мужчина отправился в колонию за то, что продал автомобиль, вверенный ему для ремонта.

В мае 2016 года мужчине передали для ремонта автомобиль Toyota Crown 1991 года выпуска. Он же в дальнейшем решил продать эту машину. В итоге обладателем Crown стал другой мужчина, который заплатил белогорцу 25 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Суд учел, что горожанин полностью признал свою вину и раскаялся, его психическое здоровье, наличие инвалидности и другие факторы. Был учтен и рецидив преступлений. В итоге его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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#Белогорск #происшествия #суды #транспорт

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