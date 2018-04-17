В Завитинске семья подобрала раненого совенка

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В Завитинске железнодорожники во время проведения ремонтных работ рядом с путями нашли совенка. Птица, видимо, была ранена – она не могла активно передвигаться, и один из работников решил взять пострадавшую домой.

Елена – знакомая семьи, приютившей пернатого хищника, – пояснила, что совенок уже немаленький, оперенный. Самостоятельно летать он не может, похоже, что у него перебито крыло. «Сейчас его держат в клетке для попугая, – добавила она. – Но это, конечно, не лучшие условия. Мы бы хотели куда-нибудь пристроить птенца, чтобы его и подлечили, и смогли условия подходящие создать».

Орнитолог Василий Дугинцов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что сейчас у этих птиц только начинают появляться птенцы. «Первыми размножаются филин и рыбный филин – в апреле они уже должны вылупиться. У болотной и ушастой сов птенцы появятся в последней декаде мая – начале июня. А у иглоногой совы – в конце июня», – рассказал орнитолог.

Сов, по его словам, можно содержать в неволе. «Их можно кормить и мясом, но, желательно, белым и нежирным: курицей, рябчиком, фазаном, кроликом, – пояснил Василий Антонович. – Можно и говядину, но ее нужно 3–4 часа вымачивать в воде, чтобы жир лишний всплыл, а мясо напиталось водой, так как совы не пьют. Важный момент: мясо нужно нарезать продолговатыми кусочками, так совы глотают еду целиком. Конечно, лучше их кормить мышами, чтобы были кости и шерсть. В обычной жизни у сов из этих остатков в желудке образуются комочки – погадки, – которые необходимы птицам для нормального функционирования. Периодически те их срыгивают».

Что касается вопроса, куда можно пристроить птицу, то орнитолог сказал, что ему известно два таких места в Благовещенске. «Это, конечно, бывшая юннатка – мини-зоопарк при Амурском институте развития образования. Но содержание животных там не финансируется, работники зоопарка ищут средства из экскурсионной работы. Их, не хватает, а птице нужна пища, вольер. Второй вариант – контактный зоопарк в одном из торговых центров. Там тоже могут взять птицу, но берут не всех животных. И есть третий вариант – отнести совенка к ветеринару, вылечить и опубликовать фото в интернете. Определить вид совы, а потом уже могут найтись люди, которые согласятся взять птицу к себе. Сов, в принципе, содержат в домашних условиях, такие люди есть».